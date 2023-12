Incidente sulla Togliatti: auto contro un muro, morto un uomo

Morto in ospedale dopo l'incidente stradale. La seconda vittima della strada a Roma in meno di un'ora, la terza nella sola giornata di ieri. L'incidente stradale su viale Palmiro Togliatti, nella zona del Collatino. Vittima un 56enne italiano.

Sono le 22:30 di giovedì sera quando gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale intervengono sulla Togliatti, all'altezza della rampa che porta alla via Tiburtina e alla rampa del tronchetto urbano dell' A24. Un incidente autonomo, secondo i primi riscontri. Alla guida di una Mercedes un uomo che ha perso il controllo dell'auto per poi schiantarsi contro un muro.

In condizioni gravi l'automobilista è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Sandro Pertini, dove poi i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Svolti i rilievi scientifici, starà ora ai caschi bianchi del V Casilino ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale.

Tre morti in poche ore

Un giovedì di sangue sulle strade di Roma e provincia, dove si sono registrati tre morti per altrettanti incidenti stradali. Alle 16:30 uno scooterista, deceduto in seguito a un sinistro avvenuto sull'autostrada Roma-Fiumicino. In serata altre due vittime, uno scooterista di 41 anni, travolto da un'auto pirata sulla via Nomentana e il 56enne, morto in ospedale dopo essere finito fuori strada con la sua vettura sulla Togliatti.