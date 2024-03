Incidente al Quadraro: anziano investito da un'auto muore dopo trasporto in ospedale

Investito da un'auto, è morto dopo il trasporto in ospedale. La tragedia lunedì mattina al Quadraro segue di poche ore un altro investimento, sempre con esito mortale, avvenuto poco prima a Colli Aniene, dove a perdere la vita è stato un 81enne, deceduto in viale Sacco e Vanzetti dopo essere stato travolto da una vettura.

Sono state le pattuglie del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale a intervenire poco dopo le 12:00 del 11 marzo in viale Spartaco, altezza incrocio con via Cestio Gallo. Sul posto i caschi bianchi hanno trovato una Chevrolet Matiz, condotta da un uomo italiano di 38 anni fermatosi a chiamare i soccorsi. In terra, gravemente ferito, un uomo di 89 anni.

Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato dall'ambulanza in condizioni disperate al policlinico Tor Vergata, dove i medici non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.

Dopo aver accompagnato l'automobilista al PTV per essere sottoposto ai test di rito su alcol e droga, la Matiz è stata sequestrata. Eseguiti i rilievi scientifici i caschi bianchi stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento mortale. Con le due tragedie di lunedì mattina salgono a 20 le vittime della strada a Roma e provincia dall'inizio di questo 2024.