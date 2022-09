Incidente in via Nomentana, scontro tra auto e scooter: morto un 40enne

Incidente mortale nella serata di mercoledì 28 settembre a Roma. Un uomo di 40 anni ha perso la vita a seguito di uno scontro in viale Pola, a pochi metri dall'intersezione con via Nomentana. Fatale l'impatto. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, sono state una Toyota Yaris e lo scooter condotto dall'uomo di 40 anni, uno Yamaha Xenter. Inutile l'intervento del personale del 118 che ha invano tentato di rianimare il centauro, morto praticamente sul colpo.

Il conducente della Yaris, sotto choc, è stato portato al policlinico Umberto I. Come da prassi nei casi di incidente mortale, è stato sottoposto ai test di alcol o droga i cui esiti sono attesi. Sequestrati anche i mezzi coinvolti. Sul posto gli agenti della polizia locale che indagano per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Cimitero Nomentana

Ancora una tragedia dunque nella zona che abbraccia la via Nomentana, dove sono sempre di più mazzi di fiori e altarini che ricordano le vittime della strada. Nel novembre del 2021, Renato Rossi morì a poca distanza da viale Pola. Anche per lui fu fatale un incidente in moto.

All'altezza di via Sant'Agnese, a maggio 2021, perse la vita la giovanissima Elena Baruti, studentessa liceale morta in ospedale dopo essere stata investita da un'auto. All'intersezione con via Lazzaro Spallanzani, a meno di un chilometro da viale Pola, il muro di villa Torlonia è diventato l'altare per ricordare Francesco Di Terlizzi, morto ormai cinque anni fa. Nello stesso punto, a settembre 2020, perse la vita Serena Greco.

Poche centinaia di metri più avanti, all'incrocio con viale Regina Margherita gli amici di Luis Figueroa, morto a febbraio 2021, ogni fine settimana lo ricordano con fiori e striscioni.