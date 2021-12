Incidente sulla Togliatti: scontro fra moto e Smart, morto 37enne

Tragedia stradale a Torrespaccata dove un motociclista è morto in seguito ad un incidente stradale. Lo scontro nel pomeriggio di oggi, su viale Palmiro Togliatti, altezza viale dei Romanisti. A perdere la vita un uomo italiano di 37 anni, deceduto sul posto.

L'intervento dei soccorritori intorno alle 16:00 di giovedì 16 dicembre in direzione via Tuscolana. Qui, per cause ancora in via di accertamento, la moto Kawasaki sulla quale viaggiava il 37enne si è scontrata contro una Smart il cui conducente, un italiano di 21 anni, si è fermato a prestare soccorso per poi essere trasportato all'ospedale Vannini per gli accertamenti di rito.

Sul posto per ricostruire la dinamica e svolgere i rilievi scientifici gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale. Ai 'caschi bianchi', che hanno chiuso viale Palmiro Togliatti da viale dei Romanisti a via Santi Romano, il compito di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.