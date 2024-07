Incidente in viale Marconi: investito da un'auto alla fermata del bus, morto un uomo

Tragedia stradale sabato mattina a Roma. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre aspettava il bus alla fermata. L'incidente in viale Guglielmo Marconi, nel XI municipio.

L'investimento è avvenuto poco prima delle 6:00 di oggi - 13 luglio - all'altezza del civico 250 di viale Marconi, fra via Gerolamo Cardano e via Federico Enriques, in direzione fuori Roma. Colpito da una vettura, una Fiat 500 a noleggio, per cause ancora in via di accertamento, per il pedone - un uomo romano di 66 anni - non c'è stato nulla da fare, il personale medico intervenuto sul posto non ha potuto far altro che accertarne il decesso. Alla guida della vettura un uomo turco di 26 anni condotto all'ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito su alcol e droga.

Sul posto oltre all'ambulanza del 118 sono intervenuti gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale per eseguire i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica dell'incidente con esito mortale.

Articolo aggiornato con l'età della vittima alle ore 8:59