Incidente in viale Jonio, scooter si scontra con una cisterna: morto un 52enne

L'uomo è stato portato al Policlinico Umberto I, ma all'arrivo in ospedale è morto. Il conducente dell'autocarro si è fermato a prestare soccorso

Un uomo di 52 anni è morto a seguito di un incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio di venerdì 30 aprile, in viale Jonio all'altezza dell'incrocio con via Matteo Bandello. Sul posto, intorno alle 15, le pattuglie del III gruppo Nomentano della Polizia Locale. A scontrarsi una cisterna e uno scooter Honda Sh.

Lo scooterista, un uomo italiano di 52 anni, subito dopo l'impatto è stato portato con urgenza al Policlinico Umberto I in gravi condizioni. Poco dopo l'arrivo in ospedale, però, il cinquantaduenne è morto: troppo gravi le ferite riportate.

Il conducente dell'Iveco, un italiano di 54 anni, si è fermato a prestare i primi soccorsi. Come da prassi, il 54enne verrà sottoposto ai test di alcol e droga. Per permettere gli accertamenti, la polizia locale ha chiuso viale Jonio, in direzione piazza Talenti. Da determinare la dinamica dello scontro.

Nella serata di ieri, in via Nomentana, una ragazza di 18 anni è stata investita da un'auto. E' in gravi condizioni