Incidente a Montesacro: investito da uno scooter rubato, pedone muore in ospedale

Investito da un scooter rubato è morto il giorno dopo in ospedale. Ancora una vittima della strada a Roma, ucciso dal conducente di un mezzo a due ruote - sul quale viaggiavano due persone - poi datosi alla fuga. La tragedia la sera dello scorso venerdì a Montesacro. Per Luigi Locantore - 70 anni - non c'è stato però nulla da fare, è deceduto dopo 24 ore di agonia in ospedale.

Investito da uno scooter rubato

L'investimento è avvenuto poco dopo le 22:00 di venerdì 1 dicembre in viale Carnaro, strada che collega le zone del Tufello e Montesacro a Città Giardino. All'altezza del civico 9 (intersezione via Peralba) Luigi Locantore è stato travolto dai due pirati della strada che si trovavano a bordo di un Piaggio Liberty, poi datisi alla fuga subito dopo il sinistro.

Luigi Locantore morto in ospedale

In condizioni gravissime il 70enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sandro Pertini e poi trasferito al policlinico universitario Agostino Gemellli. Troppo grave le ferite e le lesioni riportate dal 70enne, deceduto il giorno dopo al nosocomio universitario di via della Pineta Sacchetti.

Caccia al pirata della strada

Sul posto sono intervenute le pattuglie del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale. Eseguiti i rilievi scientifici il pirata della strada è attivamente ricercato dai caschi bianchi. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere della zona.