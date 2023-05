Incidente sul viadotto: perde il controllo della moto e cade, morto un uomo

Venerdì di sangue sulle strade della Capitale. Un incidente stradale con esito mortale si è verificato nel pomeriggio in zona Bufalotta-Talenti, nel municipio Montesacro. Vittima un centauro di 73 anni che si trovava in sella ad una moto di grossa cilindrata.

Sono state le pattuglie del III gruppo Nomentano della polizia locale a intervenire intorno alle 16;30 del 19 maggio sul viadotto Giovanni Gronchi altezza via della Bufalotta. A perdere la vita un uomo di 73 anni alla guida di una moto Bmw che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è deceduto subito dopo il trasporto in ospedale.

Tuttora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Al momento risulta un solo veicolo coinvolto. Al fine di consentire i soccorsi il viadotto Gronchi è stato chiuso da via delle VigneNuove, direzione Bufalotta.