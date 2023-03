Incidente a Roma: si scontrano auto e camion, morto un uomo

E' morto a causa delle gravi ferite riportate un uomo coinvolto in un incidente stradale venerdì mattina a Roma. Lo scontro ha riguardato una vettura e un camion. A perdere la vita il conducente della vettura, un uomo di 43 anni. .

La tragedia stradale è avvenuta poco dopo le 10:30 del 10 marzo in via di Vermicino, al confine fra i comuni di Roma e Frascati. All'altezza di via Torre dello Stinco lo scontro fra il camion e la vettura. Da subito in condizioni critiche per il 43enne alla guida della vettura non c'è stato nulla da fare, il personale del 118 intervenuto nella periferia est della Capitale nulla ha potuto se non constatarne il decesso.

Al fine di svolgere i rilievi scientifici e l'intervento dei soccorritori il tratto di via di Vermicino dove è avvenuto l'incidente è stato chiuso al traffico dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale fra via del Torraccio e via Luigi Einaudi (nel comune di Frascati).