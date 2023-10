Incidente a Conca d'Oro: furgone contro le auto in sosta, morto 50enne

È morto sul colpo dopo aver perso il controllo del furgone ed essersi schiantato contro le vetture in sosta. L'incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Vittima un 50enne che si trovava alla guida dell'autocarro.

Sono stati gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale a intervenire per i rilievi di un sinistro stradale avvenuto intorno alle 15:00 di venerdì 6 ottobre in via Val d'Ala, altezza civico 15, davanti uno degli ingressi del parco delle Valli.

Per cause ancora da accertare, probabilmente per via di un malore, un uomo di 50 anni, alla guida di un Fiat Ducato, ha perso il controllo del mezzo colpendo due veicoli a lato della strada, una Toyota Chr e una Lancia Musa. Il conducente dell'autocarro è deceduto. Via di Val d'Ala è chiusa tra via Conca d'Oro e via Val Grana per i rilievi.