Investito da un'auto a Tor Tre Teste: 32enne muore dopo 5 giorni

E' morto in ospedale dove era ricoverato in terapia intensiva. Non ce l'ha fatta Adrian Rasvan Pedrescu, l'uomo investito da un'auto alle prime luci di sabato scorso a Tor Tre Teste. Troppo gravi le ferite riportate nel corso dell'incidente stradale. Mercoledì 1 febbraio, dopo cinque giorni in cui ha lottato fra la vita e la morte, i medici del policlinico Tor Vergata non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell'operaio romeno di 32 anni.

Investito da un'auto a Tor Tre Teste

La tragedia stradale si è consumata intorno alle 7:00 di sabato 28 gennaio quando l'uomo è stato travolto da un'auto all'altezza del civico 245 di via di Tor Tre Teste. Fermatosi a prestare i primi soccorsi l'automobilista alla guida della Volkswagen che lo ha travolto per cause ancora in via di accertamento, le condizioni dell'uomo investito sono apparse da subito disperate.

Identificato dai parenti

Senza documenti, e per questo inizialmente non identificato, Adrian Rasvan Pedrescu è stato trasportato d'urgenza al nosocomio universitario di viale Oxford. In terapia intensiva nella giornata di mercoledì ne è stata dichiarata la morte. A identificare la vittima sono stati i parenti, rintracciati dagli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale che erano intervenuti sabato mattina a Tor Tre Teste per rilevare l'incidente ed eseguire i rilievi scientifici.

Tre morti in due giorni

Un fine settimana tragico sulle strade della Capitale, dove nel volgere di due giorni tre persone sono morte in seguito ad altrettanti investimenti. Ad aprire l'amara conta Lorena Mora Narvalez, 50enne italiana di origini sudamericane, deceduta anche lei al policlinico Tor Vergata venerdì 27 gennaio, dove era arrivata la mattina prima dopo essere stata travolta da un'auto a Torre Angela. La sera di sabato un'altra tragedia, in piazza Re di Roma. A perdere la vita un 23enne originario del Kenya, travolto e ucciso da un pullman privato - adibito al trasporto passeggeri da Ciampino a Roma Termini - mentre attraversava la strada. Un sabato di sangue, a cui si è poi aggiunta la morte di Adrian Rasvan Pedrescu, investito alle prime ore di sabato e poi deceduto in ospedale dopo cinque giorni di agonia.