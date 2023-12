Incidente a Tor Tre Teste: marito e moglie investiti da un'auto. Lui muore sul colpo

Ancora una vittima. Ancora un morto sulle strade della Capitale. L'investimento a Tor Tre Teste dove un'auto ha travolto marito e moglie. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ferita la moglie, trasportata in ospedale. Una lunga scia di sangue. Nella sola giornata di giovedì - nell'arco di 12 ore - sono morte tre persone e due sono state trasportate d'urgenza in ospedale in fin di vita.

Investimento mortale a Tor Tre Teste

Sono state le pattuglie del V gruppo Casilino della polizia di Roma Capitale a intervenire intorno alle 19:00 di venerdì in via di Tor Tre Teste, altezza civico 201. A perdere la vita un uomo di 74 anni, investito insieme a sua moglie, di 73, da un uomo di 48 anni alla guida di una Volkswagen Polo.

Ferita la moglie

Morto sul colpo l'uomo, la donna è stata affidata alle cure del personale del 118 e trasportata in codice giallo al policlinico Tor Vergata. Il 48enne alla guida dell'auto è stato accompagnato allo stesso nosocomio universitario per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito.

La dinamica dell'incidente stradale

Eseguiti i rilievi scientifici, starà ora ai caschi bianchi ricostruire l'esatta dinamica dell'ennesimo incidente con esito mortale sulle strade della Capitale che porta a 187 il numero dei decessi a Roma e provincia dall'inizio di questo 2023.