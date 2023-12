Perde il controllo dello scooter e finisce sull'asfalto: morto un uomo

Tragedia alla Bufalotta dove un uomo ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale. Il fatto è accaduto ieri, venerdì 1 dicembre, intorno alle ore 20 in via di Tor San Giovanni alla periferia nord est di Roma.

Incidente mortale alla Bufalotta

Dai primi accertamenti nel sinistro sarebbe coinvolto un solo veicolo, lo scooter Honda sh 125 condotto dalla vittima. A perdere la vita un uomo di 45 anni. Il mezzo, che proveniva da via della Bufalotta in direzione via Teza, si è schiantato in via Tor San Giovanni. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo dello scooter finendo sull'afalto. Un impatto mortale.

Sul posto sono intervenuto gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. In corso le indagini per risalire all’esatta dinamica del sinistro che ha portato al decesso dell’uomo.