Via Tiburtina, perde controllo della sua Renault e finisce contro auto in sosta: morto un anziano

Ha perso il controllo della sua Renault Laguna e ha finito la sua corsa contro un'auto in sosta. Per l'uomo al volante, un 74enne, non c'è stato nulla da fare: è morto forse a causa di un malore alla guida.

Potrebbe essere questa la causa del decesso rilevato nella mattinata del 31 agosto, intorno alle 12 circa, dalle pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale in via Tiburtina, all'altezza di via Marco Simone.

L'anziano era alla guida di una Renault Laguna quando ha urtato un altro veicolo, una Renault Twingo. Il personale medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.