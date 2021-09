Incidente sulla via Tiburtina, perde controllo della moto: morto un 37enne

In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto

Un uomo di 37 anni ha perso il controllo della sua moto ed è morto. È quanto successo ieri sera, intorno alle 21.30, a Casal Bruciato, in via Tiburtina, all'altezza del civico 722. Sul posto le pattuglie del Gruppo V Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenute per i rilievi, che indagano.

Dai primi accertamenti eseguiti sul posto sembrerebbe essere coinvolto un solo mezzo, appunto la moto Kawasaki Z 900 condotta dal 37enne. Stando alle prime indagini dei caschi bianchi, l'uomo per cause al momento in fase di approfondimento, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra.

Tuttora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, tra le ipotesi non si esclude anche un malore. Questa mattina, a Vitinia, è stato trovato morto un ciclista. Anche in questo caso la polizia locale propende per l'ipotesti di un malore per la vittima.