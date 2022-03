Incidente in via Tiberina, moto si scontra con autocarro: morto 23enne

Era bordo della sua moto Honda X-ADV quando, per cause al vaglio degli inquirenti, si è scontrato con un autocarro Iveco. Un impatto fatale per un giovane di 23 anni, morto sul colpo. È la cronaca dell'ennesima vittima delle strade di Roma in questo 2022.

L'incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 8:30, in via Tiberina, tra via di Grotta Oscura e via Toffia, all'altezza di Borgo San Isidoro. Il 30enne al volante del mezzo pesante, si è fermato subito a prestare i primi soccorsi al giovane centauro. Immediato l'arrivo del personale medico del 118. Nonostante i tentativi disperati di salvargli la vita, il 23enne è morto.

Sul luogo dell'incidente, anche gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro come da prassi, così come accade in questi casi il 30enne alla guida dell'autocarro è stato sottoposto ai test di alcol e droga i cui esiti sono attesi. I caschi bianchi lavoreranno per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.