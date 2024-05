Incidente a Roma, perde controllo dell'auto e investe passanti sul marciapiede: un morto e un ferito grave

È stato investito da un'auto mentre era tra le auto in sosta e il marciapiede. Un impatto violento che gli è costato la vita. È morto così un uomo di 65 anni, travolto da una ragazza di 19 anni al volante di una Volkswagen Up. La giovane, secondo quanto appreso, ha perso il controllo della vettura in via Suor Maria Mazzarello, all'altezza civico 13.

Morto sul colpo

La tragedia si è consumata alle 23 circa di venerdì 24 maggio nella zona dell'Appio Tuscolano. Secondo quanto ricostruito la giovane ha investito prima un uomo di 65 anni, deceduto sul posto, e poi un uomo di 61 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Il pedone è grave, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Sul posto, oltre al personale del 118, anche le pattuglie della polizia locale del I gruppo Centro. I caschi bianchi stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

A bordo dell'auto era presente solo la conducente, che non è rimasta ferita, ma è stata comunque accompagnata per gli accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico presso il San Giovanni. L'auto è stata posta sotto sequestro.