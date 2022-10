Incidente ad Acilia: morto 21enne

Tragedia all'alba a Roma dove un ragazzo di 21 anni è morto in seguito ad un incidente stradale. Il sinistro intorno alle 6:00 di sabato mattina, nella zona di Acilia. Per il giovane automobilista non c'è stato nulla da fare.

L'incidente stradale è avvenuto su via di Saponara, fra Acilia e Casal Palocco, nel territorio del X municipio. Secondo i primi accertamenti il 21enne avrebbe perso il controllo della vettura che stava guidando finendo contro il muro di cinta di una casa per poi terminare la corsa nel sottostante canale.

Richiesto l'intervento ai soccorritori il 21enne è stato trasportato all'ospedale Grassi di Ostia, dove i medici ne hanno constatato il decesso. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale, a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale, che al momento non sembrerebbe vedere coinvolti altri veicoli.