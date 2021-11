Incidente via Salaria: scontro fra furgone e scooter, morto 53enne

Incidente mortale sulla via Salaria dove ha perso la vita un uomo di 53 anni. La tragedia stradale intorno alle 7:30 di lunedì mattina in zona Santa Colomba. A scontrarsi un furgone ed uno scooter, ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, deceduto sul posto. Per consentire l'intervento dei soccorritori è stato necessario chiudere il tratto di Strada Statale 4 in entrambe le direzioni di marcia, con traffico congestionato sino alla riapertura della consolare.

L'intervento degli agenti del III Gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale all'altezza dell'intersezione fra la Salaria e via Angelo Banti. Coinvolti nel sinistro un Fiat Iveco ed un Honda Vision alla cui guida c'era un 53enne italiano, per cui i soccorritori nulla hanno potuto se non constatarne la morte.

Illeso il conducente del furgone, un 29enne originario delle Isole di Capo Verde, fermatosi a prestare i primi soccorsi. Sequestrati entrambi i veicoli al fine di consentire l'intervento dei soccorritori il tratto di via Salaria dove è avvenuto l'incidente mortale è stato chiuso dalle 8:00 sino alle 10:48.

Pesanti le ripercussioni alla normale viabilità con traffico congestionato e lunghe codedalla zona di Monterotondo Scalo sino a Settebagni, come comunica Astral Infomobilità, in entrambi i sensi di marcia. Riaperta la strada consolare il traffico è tornato progressivamente alla normalità.