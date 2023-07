Perde il controllo dello scooter sulla Salaria e finisce sull'asfalto: morto un uomo

Ha perso il controllo del suo scooter Seat 125 finendo sull'asfalto. Un impatto fatale per un uomo di 60 anni morto sul colpo. È la cronaca dell'ultimo incidente stradale mortale a Roma. Lo scenario questa volta è quello della via Salaria, all'altezza del chilometro 10,500. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di venerdì, alle 15:10 circa.

Dai primi rilievi del III gruppo Nomentano della polizia di Roma Capitale sembrerebbe essere un incidente autonomo, ossia non sarebbe coinvolto nessun altro veicolo. Chi indaga al momento non esclude un malore alla guida da parte del conducente. Per consentire i rilievi è stata chiusa al traffico veicolare la corsia di marcia della carreggiata di via Salaria direzione Rieti. La salma del sessantenne è stata traslata alla Sapienza. Il mezzo è stato sequestrato.