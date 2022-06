Incidente via Salaria: moto in fiamme dopo impatto contro guardrail, morto centauro

Incidente mortale a Roma. A perdere la vita in seguito di un sinistro stradale un motociclista. La tragedia nella tarda mattinata di domenica sulla via Salaria, all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe.

L'intervento della pattuglie del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 12:00 di domenica 19 giugno. All'altezza del civico 875, nella zona di Villa Spada, per cause ancora in fase di accertamento, un motociclista ha perso il controllo del mezzo a due ruote su cui si trovava, una Bmw.

Una volta finito contro il guardrail la moto si è poi incendiata. Per il centauro non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Svolti i rilievi scientifici starò ora ai caschi bianchi del comando di via Andò ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. La vittima non è stata ancora identificata.

L'incidente mortale sulla via Appia Nuova

Un incidente con esito mortale avvenuto a distanza di meno di 48 ore da un'altra tragedia stradale in cui a perdere la vita è stata Simona dell'Ova, 46enne residente a Tivoli, deceduta sul colpo dopo che la moto Triumph sulla quale si trovata ha impattato contro un'auto sulla via Appia Nuova, a Capannelle. Anche in quel caso la due ruote ha preso fuoco non lasciando scampo alla donna, morta sul colpo. Oggi un altro vittima, ancora sulle strade dell'Urbe.