Incidente sulla Salaria, perde controllo dello scooter e sbanda sul guard rail: morto un uomo

Ha perso il controllo dello scooter, è finito contro il guard rail ed è morto sul colpo. Un uomo di 60 anni è un'altra vittima delle strade di Roma e provincia. Una conta di sangue che in sei mesi ha raccontato più di sessanta tragedie, l'ultima a Marino con la morte di Giulia Capraro, una studentessa di neanche diciotto anni.

L'uomo di 60 anni era in sella al suo scooter Kymco Agility quando all'altezza del civico 875 della via Salaria ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato sull'asfalto per poi finire contro il guard rail. Per lui non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto nella notte, dopo l'una di mercoledì 14 giugno. Sul posto gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici e le indagini.

Al momento sembrerebbe che nell'impatto non sia rimasto coinvolto un altro mezzo. Il sessantenne potrebbe aver perso il controllo del suo scooter a causa dell'asfalto bagnato della pioggia? È una ipotesi al vaglio. Il mezzo è stato sequestrato e la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.