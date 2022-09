Incidente in via Salaria, investito da un'auto mentre attraversa la strada: morto un uomo di 65 anni

Un uomo di 65 anni è morto, investito da un'auto in via Salaria. È l'ennesima vittima sulle strade di Roma. La tragedia si è consumata nella serata di lunedì 12 settembre, all'altezza del chilometro 13 e 300, in direzione Monterotondo, intorno alle 21 circa. A ricostruire la dinamica dell'incidente mortale, le pattuglie del III gruppo Nomentano della polizia locale.

Secondo quanto appreso, un ragazzo di 25 anni alla guida di una Hyundai i20 ha centrato un pedone che stava attraversando la carreggiata. Quest'ultimo, un uomo di 65 anni, di nazionalità rumena, a seguito dell'impatto è deceduto. Il conducente della Hyundai si è fermato a prestare soccorso ed è stato sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di rito, ed il veicolo posto sotto sequestro. Tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.