Incidente alla Balduina: investito da un'auto, morto un uomo

Investimento mortale alla Balduina dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'auto. L'incidente stradale alle prime ore di sabato, quando sulla Capitale si stava abbattendo il temporale. Inutili i soccorsi, per il pedone non c'è stato nulla da fare.

La tragedia stradale poco dopo le 5:30 di sabato 3 dicembre su via Prisciano. L'intervento dei soccorritori all'altezza del civico 28 della strada che collega la via Trionfale a viale delle Medaglie d'Oro. Il personale sanitario intervenuto sul posto nulla però ha potuto, se non accertare il decesso dell'uomo - un 93enne italiano.

Per eseguire i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del XIV gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale. Fermatosi a chiamare i soccorsi l'automobilista, starà ora ai caschi bianchi ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.