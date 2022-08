Incidente su via Prenestina, scooter si scontra con auto e carambola contro furgone: un morto

Incidente mortale a Roma, nella mattinata di mercoledì 18 agosto. A perdere la vita un uomo in sella ad uno scooter Honda 400, in un impatto avvenuto in via Prenestina al vaglio della polizia locale. Secondo le prime informazioni, una Mercedes si sarebbe scontrata con uno scooter che poi avrebbe terminato la corsa contro un furgone Fiat Ducato.

Un impatto, avvenuto intorno alle 6 del mattino, fatale per la persona in sella al veicolo a due ruote. Lo scontro è avvenuto all'altezza del civico 365, davanti alla farmacia del quartiere e a pochi metri da una fermata dell'autobus, all'incrocio con via della Serenissima. "Abbiamo sentito un botto talmente forte che siamo corsi subito, una tragedia veramente", il commento di Ilaria, una residente del quartiere.

Per permettere i soccorsi e i rilievi scientifici degli agenti del IV Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale, linee tram 5,14 e 19 sono state interrotte e sostituite da bus tratta Largo Preneste-Gerani/Togliatti. Bus sostitutivi solo in direzione centro percorrono le fermate di Cocconi, Delpino, Anagni, Teano, Partenope e via Prenestina.