Incidente sulla Prenestina, auto contro scooter: un morto

Ancora una vittima sulle strade di Roma. Nella mattinata di oggi, giovedì 9 maggio, una persona ha perso la vita in un incidente stradale sulla via Prenestina. A scontrarsi nella zona del Villaggio Prenestino poco dopo le 4, sono stati una Fiat 500 e uno scooter.

Il conducente della vettura si è subito fermato per soccorrere lo scooterista, ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo è stato identificato dalla polizia municipale e accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito. I mezzi sono stati sequestrati. L'incidente si è verificato in prossimità dell'incrocio tra la via Prenestina e la strada è stata chiusa nel tratto compreso tra via del Fosso dell'Osa e via Prenestina Nuova.

Per permettere i rilievi la linea 508 dei bus è stata deviata a causa di un incidente tra privati in via Prenestina da via Modolo, via Prenestina, via della Riserva Nuova, via del Fosso di Scilicino, via del Fosso dell'Osa, poi da via Prenestina riprende il normale percorso.

Articolo in aggiornamento