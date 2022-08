Incidente in via Prenestina, scontro tra scooter e auto: morto ragazzo di 20 anni

Incidente mortale oggi, mercoledì 24 agosto, a Roma. A perdere la vita un ragazzo di 20 anni in sella al suo scooter, in uno scontro avvenuto in via Prenestina all'altezza dello svincolo per il raccordo anulare. A ricostruire quanto avvenuto intorno alle 4 del mattino, gli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale.

Secondo quanto avvenuto, il 20enne era a bordo di uno scooter Honda Sh 300 quando, per cause al vaglio della polizia locale, si è scontrato con una Opel Meriva, condotta da un uomo di 46 anni. A seguito dell'impatto, nonostante tentativi di soccorso, il giovane di 20 anni è morto.

Come da prassi in questi casi, il conducente dell'auto è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di rito. Gli agenti hanno proceduto al sequestro dei mezzi coinvolti. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. È il secondo incidente mortale a Roma, in meno di una settimana quando Fabrizio Veneziale, 38 anni, all'alba di giovedì 18 agosto perse la vita in un incidente stradale in via della Serenissima all'altezza di via Prenestina.