Incidente in via dei Prati Fiscali: investito da un'auto, morto pedone

Incidente con esito mortale a Conca d'Oro dove un pedone è deceduto dopo essere stato investito da un'auto. La tragedia stradale è avvenuta la sera di domenica 23 agosto in via dei Prati Fiscali.

In particolare l'intervento degli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale è stato necessario intorno alle 21:00 su via dei Prati Fiscali, altezza di largo Valtournanche.

Qui un 32enne, a bordo di una Toyota IQ, ha investito un uomo privo di documenti, per il pedone non c'è stato nulla da fare. In corso indagini per risalire all’identità della persona e per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Due pedoni morti in 24 ore

L'investimento mortale segue di 24 ore un altro incidente dove ha perso la vita un altro pedone, un 45enne italiano, morto dopo essere stato colpito da una vettura in via della Stazione Laurentina, poco distante dalla fermata della linea B della metro. Fermatosi a prestare i primi soccorsi l'automobilista, anche in questo caso per il pedone non c'è stato nulla da fare.