Incidente sulla Pontina Vecchia, scontro tra auto e moto: morto un giovane

Incidente mortale alle porte di Roma, nel comune di Pomezia, in via Pontina Vecchia. Lo scontro è avvenuto intorno alle 8:45 di oggi, mercoledì 22 marzo. Secondo quanto appreso, un ragazzo di 25 anni ha perso la vita. Fatale l'impatto.

Sul posto il personale medico del 118, la polizia locale e i carabinieri. Secondo quanto appreso il ragazzo viaggiava a bordo di una moto quando, per cause da accertare, si sarebbe scontrato con una Mercedes guidata da un uomo. Dopo l'incidente il giovane è stato disarcionato del mezzo a due ruote, che poi ha terminato la corsa in un fossato a bordo strada.

Il centauro è morto sul colpo. Per permettere i rilievi la strada è stata chiusa tra via Laurentina e via Nazareno Strampelli. Il conducente dell'auto, fermato per chiamare i soccorsi, è stato portato in ospedale sotto choc. Come da prassi, sarà sottoposto ai test di alcol e droga. I mezzi sono stati sequestrati.