Incidente sulla Polense, scontro tra due auto e un autocarro: un morto

Uno scontro frontale tra due auto dopo una carambola che ha visto coinvolto anche un autocarro. Un impatto fatale per un uomo di 61 anni che ha perso la vita mentre era al volante della sua vettura, in via Polense, all'altezza di Corcolle.

L'incidente all'altezza del civico 270, a pochi metri dall'incrocio con via Villetta Barrea, è avvenuto alle 6 del mattino di venerdì 22 dicembre. Sul posto la polizia locale, con gli agenti del VI gruppo Torri, i vigili del fuoco e il 118. Secondo quanto ricostruito sono rimasti coinvolti nel sinistro un Ford Fiesta, una Opel Astra e un autocarro.

Il 61enne era al volante di una Opel Astra che, nella carambola, si è scontrata frontalmente con la Ford Fiesta, condotta da un uomo anche lui di 61 anni. Il personale del 118 ha tentato di rianimarlo senza successo. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto.

La strada è stata chiusa per ore mandando in tilt il traffico nella zona di Corcolle e Castelverde. Al momento chi indaga non esclude l'ipotesi di un sorpasso azzardato. Sale così a 189 il numero dei decessi a Roma e provincia dall'inizio di questo 2023, l'ultima vittima era stato Mauro Palombelli sulla Roma Fiumicino.