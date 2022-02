Incidente a Roma Nord: scooter contro un palo, morto 49enne

Tragedia stradale a Roma Nord dove un uomo è morto in seguito ad un incidente . E' accaduto la sera di san Valentino, in zona Valle Muricana-Prima Porta. A perdere la vita un uomo di 49 anni, deceduto dopo il trasporto d'urgenza in ospedale.

L'intervento degli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 20:30 di lunedì 14 febbraio su via Pedrengo, altezza via Mulazzano, dove uno scooterista di 49 anni, dopo aver perso il controllo dell'Honda Sh che stava guidando, si è schiantato contro un palo della luce.

In condizioni gravi l'uomo è stato trasportato d'urgenza dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sant'Andrea dove è poi deceduto a causa delle lesioni riportate nell'incidente stradale. Starà ora agli agenti della municipale, intervenuti per svolgere i rilievi scientiifici, ricostruire la dinamica del sinistro.

Terza vittima della strada a febbraio

La tragedia di Roma Nord segue di pochi giorni un altro incidente con esito mortale, avvenuto la sera di sabato 12 febbraio su viale di Tor Bella Monaca, nella periferia est della Capitale. A perdere la vita Settimio Coccia, 41enne residente nella zona dei Due Leoni, morto sul colpo dopo aver perso il controllo della Fiat Punto che stava conducendo ed essere finito contro un cartellone pubblicitario.

Febbraio che aveva visto una settimana prima (il 5) un altro decesso, avvenuto nella zona di Dragona, sul litorale romano. In quel caso fatale fu per uno scooterista l'impatto fra il suo Honda ed una Nissan Micra. Sbalzato dalla sella della sua due ruote per l'uomo, un 33enne nigeriano, non ci fu nulla da fare, i soccorritori intervenuti in via Domenico Bertoli non poterono far altro che constatarne il decesso.

A gennaio un morto ogni due giorni

Mese di febbraio che segue un tragico gennaio, dove solamente sulle strade dell'Urbe sono state 15 le persone morte in seguito ad altrettanti incidenti stradali. "Una guerra civile invisibile" con una tragica media di un morto ogni due giorni. Da qui un presidio, promosso ed organizzato in piazza Santi Apostoli dalla rete Vivinstrada e Salvaciclisti al grido di "basta vittime della strada". Ieri un altro incidente con esito mortale, che incrementa i dati statistici dei morti in seguito ad incidenti stradali sulle strade della Capitale.