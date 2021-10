Incidente via Ostiense: scontro auto-scooter, 24enne ucciso da un pirata della strada

Tragedia stradale nella notte a Decima dove ha perso la vita un ragazzo di 24 anni. L'incidente stradale intorno alle 2:30 della notte fra il 30 ed il 31 ottobre in via Ostiense. A perdere la vita uno scooterista, dopo che il mezzo a due ruote che stava conducendo ha impattato contro una vettura con l'automobilista allontanatosi dal luogo del sinistro. Fuga del pirata della strada che è durata poche ore, sono infatti stati gli agenti della Polizia Locale a rintracciare ed arrestare un 29enne italiano, scappato dopo l'incidente costato la vita al giovane scooterista.

Pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute intorno alle 2.30 in via Ostiense, altezza via di Decima, per i rilievi di un incidente in cui è rimasto coinvolto un motociclista di 24 anni, a bordo di un’Honda Sh, che dopo l'urto con un'Audi A3, è deceduto. Il conducente della vettura, dopo lo scontro, si è allontanato lasciando l'auto sul luogo dell'incidente.

Le indagini avviate immediatamente dai caschi bianchi hanno permesso, in poco tempo e grazie anche ad un’attenta verifica delle immagini di video sorveglianza della zona, di risalire al responsabile e di ricollegarlo a quanto accaduto. Sono stati gli agenti del I Gruppo Centro “ex Prati” a recarsi presso l’abitazione del 29enne, che è stato arrestato. Il pirata della strada dovrà rispondere dei reati di fuga, omissione di soccorso e omicidio stradale.