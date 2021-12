Incidente via Ostiense: travolto da un'auto mentre attraversa la strada, morto 36enne

Ancora morti sulle strade della Capitale. L'incidente stradale è avvenuto stanotte nella zona di Ostia dove un uomo di 36 anni è deceduto dopo essere stato investito da un'auto sulla via Ostiense. Trasportato d'urgenza in ospedale per il pedone non c'è stato nulla da fare.

L'investimento è avvenuto intorno alle mezzanotte all'altezza del cavalcavia lido nord, 100 metri dopo l'incrocio con via delle Azzorre, direzione Roma Centro. Ad investire il 36enne una Fiat Panda condotta da un uomo di 53 anni con l'automobilista fermatosi a prestare i primi soccorsi.

Da subito in condizioni gravi il 36enne è stato trasportato d'urgenza dall'ambulanza del 118 all'ospedale Grassi di Ostia dove è poi deceduto. Il conducente della Panda è stato invece trasportato presso il Campus Biomedico. Per lui richiesti esami tossicologici e alcolemici di rito.

Svolti i rilievi scientifici da parte degli agenti del XII gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale starà ora ai caschi bianchi ricostruire l'esatta dinamica del sinistro stradale.