Travolto e ucciso a bordo dello scooter elettrico: è caccia al pirata della strada

L'incidente all'alba su via Ostiense, all'altezza del ponte Spizzichino

/ Via Ostiense, 80

Tragedia sulla via Ostiense a Roma. Un uomo, le cui generalità non sono state ancora rese note, è morto in un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, sabato 28 agosto, all'altezza del civico 80. Qui, nei pressi del ponte Spizzichino, la vittima viaggiava a bordo di uno scooter elettrico quando sarebbe stato centrato da un'auto poi datasi poi alla fuga.

I fatti poco dopo le 5. Pochi minuti dopo un capannello di persone ha iniziato ad attirare l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri in transito nella zona. I militari della stazione di Garbatella, dopo essersi fermati, hanno immediatamente allertato i soccorsi e la polizia locale di Roma Capitale, raccogliendo le prime testimonianze. Proprio i testimoni hanno raccontato di un'auto che si è data alla fuga dopo aver provocato la caduta dello scooterista dallo scooter elettrico.

Giunti sul posto gli uomini del 118 hanno provato a rianimare la vittima. Tentativi vani: troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto. Ad occuparsi dei rilievi e delle indagini gli uomini della Polizia Locale di Roma Capitale. Caccia all'uomo intanto con una nota di ricerca diffusa immediatamente dopo aver raccolto le testimonianze dei giovani presenti sul posto che hanno fornito una descrizione sommaria dell'auto.