Via Ostiense, perde il controllo dell'auto e finisce contro il guard rail: morto un uomo

Un uomo è morto dopo aver avuto un incidente stradale sulla via Ostiense. È quanto successo nella mattinata in via Ostiense 1741, intorno alle 9 del mattino. A ricostruire quanto è successo gli agenti del X gruppo Mare della Polizia Locale. A perdere la vita un uomo di 54 anni alla guida di una Citroen C2, che al momento risulta unico veicolo coinvolto.

Il 54enne ha perso il controllo dell'auto finendo contro un guardrail. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, tra le cause al vaglio non si esclude un malore. Via Ostiense è stata chiusa da Acilia a via delle Calle ed è stata riaperta alle 12.45.