Incidente via Ostiense: si scontrano auto e moto, morto un uomo

Incidente mortale a Roma, l'ennesimo sulle strade della Capitale. La tragedia sulla via Ostiense, in zona Ostia Antica. Fatale per un motociclista lo scontro fra la moto che stava guidando e un'auto.

Sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale a intervenire alle 8:15 di mercoledì 13 settembre all'altezza del civico 2193 della via Ostiense, nel territorio del X municipio Mare. In condizioni gravissime per il centauro i soccorsi nulla hanno potuto, se non accertarne il decesso. L'automobilista si è fermato a prestare i primi soccorsi.

Al fine di consentire i rilievi scientifici il tratto di via Ostiense dove è avvenuto l'incidente stradale è stato chiuso al traffico dal semaforo di Ostia Antica, altezza via del Fosso di Dragoncello. Inevitabili le ripercussioni alla viabilità in entrata e uscita dalla Capitale con lunghe code e traffico congestionato.

La dinamica è al vaglio della polizia municipale.

