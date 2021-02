Incidente sulla Nomentana, scontro tra scooter e auto: morto un 26enne. Grave la fidanzata

E' morto sul colpo un ragazzo di 26 anni originario dell'Ecuador dopo un incidente morale a Roma. E' lui l'ennesima vittima delle strade della Capitale. La tragedia si è consumata intorno alle 12:30 di domenica 7 febbraio, all'incrocio tra via Nomentana e viale Regina Margherita.

Il 26enne era in sella sul suo scooter Honda Sh insieme alla fidanzata quando si è scontrato contro una Ford Focus blu.

Fatale l'impatto. Il 26enne è morto sul colpo, mentre la fidanzata, una romana di 25 anni, è stata trasportata dal 118 all'ospedale San Giovanni Addolorata in codice rosso. La giovane è in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sull'incidente mortale in via Nomentana

Sul posto la Polizia Locale con il II Gruppo Parioli per la viabilità, e i Carabinieri del nucleo radiomobile di Roma per gli accertamenti dell'incidente e le indagini di rito.

Le linee del tram 3 e 19 che percorrono viale Regina Margherita, per permettere i rilievi del caso, sono interrotte fino alle 14:30. Secondo i primi riscontri, i due giovani erano in marcia verso il centro mentre l'auto si dirigeva in direzione del Policlinico. I militari hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di zona.

L'ipotesi del semaforo rosso 'bruciato'

Chi indaga, inoltre, dovrà determinare il perché della tragedia. L'ipotesi al vaglio è quella che uno dei due conducenti non avrebbe rispettato il semaforo rosso.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, oltre le telecamere di zona, contano anche di ottenere da parte di qualche testimone, qualche elemento utile per la ricostruzione della dinamica. La salma del 26enne, nel frattempo, è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Gli incrocio pericolosi di via Nomentana

Quel tratto di città è già tristemente noto alle cronache romane. Da Corso Trieste verso via Spallanzani, strada che costeggia villa Torlonia, attraversando le quattro carreggiate e le sei corsie di via Nomentana.

Incroci pericolosi, mortali, finiti sotto i riflettori dopo il decesso di Serena Greco, rimasta uccisa in un terribile incidente avvenuto il 24 ottobre 2020. Una carambola, quella, che aveva riportato alla mente la morte di Francesco Di Terlizzi, rimasto senza vita dopo un fatale sinistro il 20 aprile del 2017.

Ma non solo. Chi è di zona, chi lavora in quel quadrante, sa che gli incidenti sono all'ordine del giorno. Nell'incrocio tra via Nomentana e viale Regina Margherita, quello dove oggi si è verificato l'incidente mortale appunto, nei primi anni '10 si sono contati tre morti.

Articolo aggiornato alle 15:50 del 7 febbraio