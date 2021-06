Incidente sulla Litoranea: frontale fra scooter ed auto, morto un uomo

Via Litoranea

Ancora sangue sulle strade di Roma dove un uomo è morto in seguito ad un incidente stradale sulla Litoranea, nella zona di Capocotta-Castel Porziano. A perdere la vita un uomo di 52 anni dopo che il mezzo a due ruote sul quale viaggiava si è scontrato frontalmente con una vettura che procedeva nel senso opposto.

La tragedia stradale è avvenuta poco dopo le 13:30 di lunedì 21 giugno all'altezza del settimo cancello. Violento lo scontro fra lo scooter Honda sul quale viaggiava la vittima e la vettura, una Opel Adam condotta da una donna di 27 anni. Apparso subito in condizioni critiche per la vittima non c'è stato nulla da fare, è deceduto dopo un disperato tentativo di rianimazione da parte del personale dell'ambulanza intervenuto sulla strada che collega Ostia a Torvaianica.

Sul posto per accertare l'accaduto e ricostruire l'accaduto gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. Al fine di consentire l'intervento dei soccorrritori il tratto di SP601 dove è avvenuto l'incidente è stato chiuso temporaneamente al traffico con viabilità bloccata in entrambe le direzioni di marcia. Disagi anche per gli utenti della linee bus 07 e 061 con il servizio limitato all'Ex Dazio.