Incidente a Roma, si scontra con auto e finisce contro un albero: morto 27enne

Un ragazzo di 27 anni è morto in un incidente stradale a Roma. La tragedia alle 4:30 del mattino del primo gennaio 2024, in via Leone XIII all'altezza dell'incrocio con via Leone Dehon. Il giovane, per cause ancora da accertare, secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo della sua Smart e dopo aver urtato una Fiat 500 ha colpito un albero posto sullo spartitraffico centrale.

Una carambola fatale per il ragazzo. Il ventisettenne è stato trasportato con urgenza all'ospedale San Camillo, dove è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate. I medici non hanno potuto salvargli la vita. Tuttora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Sul posto per i rilievi scientifici e le prime indagini le pattuglie del I gruppo Centro della polizia di Roma Capitale. È la prima vittima delle strade di Roma e provincia. Il 2023, con 192 morti, si era chiuso con la tragedia di Danilo Pastorelli, papà di due gemellini morto a 41 anni nella mattinata del 29 dicembre.