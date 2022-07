Incidente via Laurentina: auto contro albero, morto un 26enne

E' morto sul colpo dopo che la Fiat 500 che stava guidando è finita contro un albero sulla via Laurentina. Tragedia stradale nella notte a Roma dove ha perso la vita un ragazzo di 26 anni. Ferite gravemente quattro persone che si trovavano nella vettura.

L'intervento degli agenti del gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 4:00 della notte fra il 30 ed il 31 luglio all'altezza del civico 508 della via Laurentina, fra via del Serafico e via di Vigna Murata, dopo che la vettura condotta dal 26enne si è schiantata violentemente contro un albero.

Accertato il decesso del ragazzo, le quattro persone che viaggiavano sulla Fiat 500 sono state affidate alle cure del personale del 118 e trasportate d'urgenza in ospedale.

Resta da accertare la dinamica, che secondo i primi accertamenti non vedrebbe coinvolti altri veicoli. Svolti i rilievi scientifici starà ora ai caschi bianchi accertare l'accaduto.