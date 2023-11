Incidente sulla Laurentina, perde il controllo del suv: morto un 33enne

Ancora un incidente mortale a Roma. Un ragazzo di 33 anni è morto dopo aver perso il controllo del suo suv, un Land Rover. Il sinistro è avvenuto in via Laurentina, all'altezza di via di Tor Pagnotta. Sul posto, intorno alle 4 del mattino di venerdì 3 novembre, è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale del gruppo Monteverde.

Inutili i soccorsi del 118 per il 33enne. Dalle prime informazioni sembrerebbe un incidente autonomo. Il suv, come da prassi, è stato sequestrato mentre la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli agenti hanno effettuato per almeno due ore i rilievi scientifici. Al momento non si esclude nessuna pista, neanche quella di un colpo di sonno o della velocità sostenuta.

165 vittime nel 2023

Quella di oggi è la 165esima vittima del 2023 sulle strade di Roma e provincia. Solamente ieri, Mirko Pacioni è morto a 34 anni a Fiumicino. Aveva tre figli. Prima di lui, nel lungo ponti di Halloween, persero la vita Alex Cappellacci, Grazia Grazioli, Patrizia Miranda e Konde Bana.