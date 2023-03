Incidente a Roma: si scontrano furgone e scooter, morta una donna

Incidente mortale a Roma Nord. A perdere la vita una donna di 56 anni che viaggiava come passeggera a bordo di uno scooter che si è scontrato con un furgone. L'impatto sulla via Flaminia Nuova, fra Vigna Clara e Due Ponti. Grave anche l'uomo alla guida del motorino, trasportato d'urgenza in ospedale.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 15:30 di mercoledì 22 marzo all'altezza del civico 300 della strada di Roma Nord. Qui uno scooter Honda Sh condotto da un ragazzo di 20 anni, sul quale si trovava una donna di nazionalità filippina di 56 anni, si è scontrato con un Opel Combo. Scaraventata dalla sella dello scooter per la 56enne non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Grave anche il giovane alle guida del mezzo a due ruote, trasportato in codice rosso al policlinico universitario Agostino Gemelli.

Illeso il 64enne alla guida del veicolo commerciale, è stato sottoposto ai test di rito sullo stato alcolemico e tossicologico al nosocomio universitario di via della Pineta Sacchetti. I risultati non sono ancora arrivati. Svolti i rilievi scientifici gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale stanno svolgendo le indagini al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale.

Due vittime in poche ore

La tragedia di Roma Nord segue di poche ore un altro incidente con esito mortale avvenuto alle 8:45 di stamattina sulla via Pontina Vecchia, nel comune di Pomezia. Fatale per un centauro di appena 25 anni l'impatto tra la moto che stava guidando e un'auto, una Mercedes. Perso il controllo della due ruote il ragazzo è stato scaraventato in un fossato a bordo strada. Anche per il motociclista i soccorritori nulla hanno potuto se non accertarne il decesso.