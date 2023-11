Incidente sulla Flaminia, scontro tra due auto: morto un uomo. Grave un anziano

Ancora un incidente mortale a Roma. A perdere la vita un uomo di 57 anni al volante di una Pegeout 207. Il conducente, secondo quanto appreso, si è scontrato da una vettura guidata da un anziano di 82 anni, trasportato d'urgenza in ospedale. La tragedia all'altezza del km 18,480 della via Flaminia, nel territorio del XV Municipio.

Secondo quanto appreso l'impatto è avvenuto frontalmente. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima dalla Pegeout, il 118, il personale di Anas e la polizia locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici e per la ricostruzione della dinamica. Le due vetture sono state sequestrate come da prassi. Il tratto della Flaminia interessato è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 14 circa. In questo 2023 sono 177 i morti in incidenti stradali a Roma e provincia.