Incidente a Roma: scontro tra furgone e scooter, morta una donna

Tragedia stradale a Roma Nord, XV municipio. Una donna è morta in seguito a un incidente stradale. Uno scontro fra lo scooter che stava guidando e un furgone. In condizioni disperate, è deceduta prima di poter essere trasportata in ospedale.

L'intervento degli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale mercoledì mattina in via Due Ponti, nel municipio Cassia. Sul posto un furgone - con il conducente fermatosi a chiamare i soccorsi - e una scooterista gravemente ferita in terra. Il personale dell'ambulanza intervenuto non ha potuto far nulla per la donna, se non accertarne il decesso.

Al fine di poter eseguire i rilievi scientifici i caschi bianchi hanno chiuso il tratto di via Due Ponti - in entrambe le direzioni - all'altezza di via Bomarzo, fra via Oriolo Romano e la via Flaminia Nuova.

