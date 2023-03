Incidente all'Eur: investito da un suv davanti alla stazione, un morto

È stato investito da un suv davanti alla stazione metro di Eur Magliana. Poi, arrivato in ospedale in condizioni critiche, è morto poco dopo. Vittima ancora una volta un pedone. Altro incidente mortale a Roma. A perdere la vita un uomo di 46 anni. Lo scenario è quello di via di Val Fiorita. Il sinistro è avvenuto intorno alle 21:30 circa, di martedì 28 febbraio.

Sul posto la polizia locale di Roma capitale, con gli agenti del gruppo Eur, e il personale del 118. Secondo quanto si apprende, una Renault Kadjar guidata da un uomo ha travolto il pedone, quarantaseienne romeno, mentre stava attraversando la strada. Non è ancora chiaro se all'altezza delle strisce pedonali o meno. Fatto sta che il conducente si è fermato a prestare i primi soccorsi.

Il personale medico del 118 accorso, ha portato la vittima in ospedale già in condizioni critiche. Al Sant'Eugenio i disperati tentativi di salvagli la vita. Poco dopo, però, il cuore del 46enne ha smesso di battere. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Come da prassi l'auto è stata sequestrata ed è stata avviata l'indagine per omicidio stradale. Nella notte un altro pedone è stato investito e ucciso a Roma, sul lungotevere.