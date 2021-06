Incidente Torrevecchia, con la moto finisce contro le auto parcheggiate: morto 21enne

Il giovane è morto sul colpo. Non è chiaro il motivo per il quale abbia perso il controllo del mezzo

Tragedia a Roma dove Daniele Cavaterra, un ragazzo di 21 anni è morto a seguito di un incidente stradale in moto. È quanto successo nella notte tra il 22 e il 23 giugno all'altezza del civico 809 di via di Torrevecchia. Sul posto, per far luce sulla dinamica del sinistro mortale, gli agenti del Gruppo Prati della polizia locale di Roma Capitale che hanno effettuato i rilievi scientifici del caso.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo intorno alla mezzanotte avrebbe perso il controllo della sua moto Honda Cbr finendo contro tre auto parcheggiate. Un impatto fatale per il 21enne Daniele Cavaterra morto sul colpo.

Da capire come mai abbia perso la stabilità della moto, se per un colpo di sonno, per l'alta velocità o per le condizioni dell'asfalto. Al momento chi indaga non esclude nessuna ipotesi.

Aggiornato alle 10:02 del 23 giugno con il nome della vittima