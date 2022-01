Incidente a Torrevecchia, scooterista si scontra con un'auto: morto un 40enne

Sale a tredici il numero delle vittime sulle strade di Roma nei primi 24 giorni di questo 2022. Nella serata di lunedì 24 gennaio, a Torrevecchia, Marco Marini, 40 anni, ha infatti perso la vita a seguito di un incidente stradale. A bordo del suo scooter Honda Sh, per cause al vaglio della polizia locale, si è scontrato con una Opel Corsa, guidata da un 42enne.

L'impatto, avvenuto in via di Torrevecchia 997, all'altezza dell'incrocio con via Dolcedo, intorno alle 20:15. Per Marco Marini non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto, per i rilievi scientifici, gli agenti del XIII gruppo Aurelio che, come da prassi, hanno sequestrato i due mezzi coinvolti nel sinistro mortale. Marco Marini, lascia una moglie e un figlio.

L'automobilista 42enne che si è subito fermato, è stato sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di rito, risultando negativo. L'incidente di Torrevecchia, segue di 24 ore la notizia della morte dell'attore e doppiatore Renato Cecchetto, anche lui vittima di un incidente stradale e quella di un ragazzo di 28 anni, morto in un incidente sulla diramazione Roma nord, a pochi chilometri da Settebagni.