Incidente a Tor Cervara, a bordo di una moto si scontra con auto e viene sbalzato: morto un 39enne

Incidente mortale nel pomeriggio di giovedì 17 febbraio a Roma. L'impatto alle 14 circa, in via di Tor Cervara, all'altezza di via Eneide. A perdere la vita un uomo di 39 anni di nazionalià romena. Uno scontro sul quale stanno indagano gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale.

Stando a quanto ricostruito per ora, il 39enne era a bordo della sua moto Kawasaki quando, per cause al vaglio degli investigatori di Roma capitale, si è scontrato con una Citroen condotta da un uomo italiano di 47 anni. A seguito dell'impatto il conducente della moto è stato sbalzato all'interno di una recinzione.

Allertato, sul posto è accorso il personale del118 ma per il centauro non c'è stato nulla da fare ed è deceduto. Sono in corso le indagini da parte dei caschi bianchi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sequestrati i mezzi coinvolti.