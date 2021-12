Incidente in via di Portonaccio: auto contro un muro, morto 30enne

Tragedia stradale a Roma a pochi giorni dal Natale. A perdere la vita in un incidente un automobilista di 30 anni finito contro un muro in via di Portonaccio. L0 schianto poco dopo le 2:00 della notte fra il 22 ed il 23 dicembre all'altezza della via Tiburtina.

Nel sinistro è rimasta coinvolta una Ford Fiesta il cui conducente, per cause tuttora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un muro. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario. L' uomo è deceduto.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia Roma Capitale con il VII gruppo Tuscolano, incaricato dei rilievi, ed il III gruppo Tiburtino per ausilio. Avviate immediatamente le indagini da parte dei caschi bianchi per per risalire alla precisa identità della persona.

Le attività di ricerca della polizia locale hanno portato nel corso della giornata di giovedì alla conferma dell'identità e al rintraccio dei familiari della vittima, un uomo italiano di 30 anni.