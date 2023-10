Incidente in via di Portonaccio, investito e ucciso mentre porta a spasso il cane: morto un uomo

Ancora una vittima sulle strade di Roma. Un pedone è stato investito da un'auto ed è morto sul colpo mentre stava portando a spasso il cane. L'uomo è morto sul colpo. È quanto successo intorno alle 11:30 di oggi, martedì 17 ottobre.

Sul posto il personale medico del 118 e la polizia locale di Roma capitale per i rilievi scientifici. La vittima è stata travolta in pieno da una persona al volante di una Citroen Jumper. Fatale l'impatto. I medici non hanno potuto fare altro che appurarne il decesso. Illeso il cane.

La strada è stata chiusa all'altezza via Latino Silvio, in direzione della via Prenestina con ripercussioni al traffico anche in direzione della stazione Tiburtina. La salma dell'uomo è stata portata all'istituto della Sapienza a disposizione dell'autorità giudiziaria. La Citroen è stata sequestrata come da prassi.

In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento mortale. Nei pressi dell'incrocio ci sono delle strisce pedonali, bisogna capire se le vittima stesse attraversando lì. Come da prassi la persona al volante dell'auto nelle prossime ore sarà sottoposta ai test di alcol e droga. Sono 153 le vittime sulle strade di Roma e provincia nel 2023. Fra loro 31 pedoni, l'ultima una anziana investita da un furgone guidato da un corriere.

Articolo in aggiornamento